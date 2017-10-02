 أمير نجران يرعى حفل تخرج الدفعتين العاشرة والحادية من طلاب وطالبات جامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران يرعى حفل تخرج الدفعتين العاشرة والحادية من طلاب وطالبات جامعة نجران

أمير نجران يرعى حفل تخرج الدفعتين العاشرة والحادية من طلاب وطالبات جامعة نجران
المناطق - نجران

يرعى أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد غداً “الأربعاء”، الدفعتين العاشرة والحادية عشرة ، والمتوقع تخرجهم لعام 1438/1439.
وأكد مدير جامعة نجران محمد بن إبراهيم الحسن، أن رعاية أمير المنطقة لحفل التخرج يعد حافزا كبيرا للطلاب والطالبات لمواصلة التميز والتفوق في سبيل خدمة الدين والمليك والوطن، موضحا أن هذه الكوكبة من طلاب وطالبات الجامعة تخرجوا في تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل المحلي، وهو ما هدفت إليه الخطة الاستراتيجية للجامعة منذ تأسسيها ، حيث بدأت بكلية مجتمع واحدة وأصبحت الآن تشمل 14 كلية تحوي جميع التخصصات الطبية والعلمية والنظرية التي تتوافق مع حاجة سوق العمل.
‎وأضاف عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن تشريف أمير المنطقة يأتي امتدادا لدعم سموه ورعايته لفعاليات الجامعة التي تفخر في هذا اليوم بجني الطلاب والطالبات لثمار مستقبلهم ليبدوأ رحلة لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ، وذلك في عدد من برامج الجامعة لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير .

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