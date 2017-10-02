اكثر من 3500 مستفيد من خدمات الاورام في نجران

اوضحت صحة نجران ان مركز الاورام في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران شهد تطورات نوعية وتقدما ملحوظا منذ افتتاحه في مطلع العام 2015 م وذلك في مختلف المجالات سواء التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية و توفير أحدث الأجهزة المتطورة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية واستحداث برنامج العلاج التلطيفي للعناية بالمرضى،

مشيرة أن مركز الأورام في مستشفى الملك خالد يعتبر المركز الوحيد في المنطقة المتخصص في علاج الأورام ويسقبل جميع المرضى الاحالات من داخل المنطقة والمناطق المجاورة ايضاً.

وذكرت الصحة ان المركز استقبل منذ افتتاحة 3375 حالة سرطانية منها 1947 حالة خلال العام المنصرم 1438

واجرى المركز 2180 جلسة علاج كيماوي منها 781 جلسة العام الماضي .

وسجلت حالات سرطان الثدي للنساء كأعلى نسبة للإصابة حيث بلغ عدد الحالات 130 حالة، تليها حالات سرطان الدرقية ب95 حالة و85 حالة لسرطان الغدد اللمفاوية

إضافة إلى ذلك يقدم المركز خدمات مختلفة للمرضى منها الاكتشاف المبكر للمرض،حيث أستقبلت عيادة الكشف المبكر على الاورام خلال الثلاث سنوات الماضية 1220 مراجعة .

قدمت لهم الاستشارات الطبية وتوعيتهم وتوضيح العلاجات المختلفة المقدمة للمريض الامر الذي اسهم في تخفيف معاناة المواطنين في البحث عن العلاج خارج المنطقة وتقليل نسب الاحالات.

هذا ويضم مركز الاورام بمنطقة نجران كادر طبي وتمريضي متخصصة في الاورام وكذلك وحدة لتحضير أدوية العلاج الكيماوي مزودة بأحدث الأجهزة المطابقة لمعايير الجودة وسلامة المرضى ، وقسم للرعاية الاجتماعية والنفسية ووحدة سجل السرطان وعيادة للكشف المبكر .