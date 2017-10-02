 أمانة نجران تغلق مطبخ مخالف للاشتراطات الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمانة نجران تغلق مطبخ مخالف للاشتراطات الصحية

المناطق - نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران أحد المطابخ في حي الحصين لمخالفته الاشتراطات الصحية بعد ضبطه خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها إدارة الرقابة الشاملة أثناء جولاتهم الميدانية اليومية.
وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن رصد تلك المخالفات يأتي امتداداً للجولات الرقابية المستمرة والمكثفة على جميع محلات إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية من مطاعم ومطابخ وكافيتريا ومخابز ومحال غذائية للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية على تلك المنشآت وتوفير أمن وسلامة الغذاء، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم طوارئ الأمانة (940).
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أنه تم الجمع بين الإغلاق الفوري وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية لوجود عدد من المخالفات المتمثلة في الذبح داخل المطبخ ومخالفة المبنى للشروط الفنية بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية واستخدام أدوات طبخ غير صالحة للاستخدام صحيا وعمليا؛ ضعف مستوى النظافة العامة.

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