 تعليم الباحة يحقق المركز الرابع في مؤشرات أداء التربية الخاصة على مستوى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم الباحة يحقق المركز الرابع في مؤشرات أداء التربية الخاصة على مستوى المملكة

تعليم الباحة يحقق المركز الرابع في مؤشرات أداء التربية الخاصة على مستوى المملكة
المناطق-الباحة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المركز الرابع في فئة الأداء المتميز في تطبيق مؤشرات أداء إدارات وأقسام التربية الخاصة على مستوى المملكة، وذلك وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة المعنية بالإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التعليم والتي تأتي تماشيا مع التصنيف الفئوي والرتبي الواردين في دليل المؤشرات.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش الميدان التربوي والتعليمي في المنطقة على هذا الإنجاز الذي يترجم استمرار في ريادة المنطقة ومنافستها في جميع المسابقات الخارجية بشتى مجالاتها واختلاف فئات طلابها، ويظهر العمل المتواصل والتعاون التام وتكاتف الجهود من جميع أقسام الإدارة والميدان التعليمي في سبيل تحقيق قصب السبق في المحافل والمسابقات المتعددة والتي أدت إلى استيفاء جميع المؤشرات والوفاء بكافة المتطلبات التي خضعت للتدقيق والمراجعة من قبل لجنة المؤشرات في الوزارة.

وقدم المدير العام للتعليم شكره للمساعد لشؤون تعليم البنين الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني ولرئيس قسم التربية الخاصة بالإدارة الأستاذ خالد عبد القادر ومشرفي إدارة التربية الخاصة وكافة زملائه من منسوبي التربية الخاصة الذين كان لمتابعتهم الدور الإيجابي لتحقيق هذا الانجاز على مستوى المملكة، متمنيا للجميع عطاء خلاقا وتميزا نوعيا في مختلف المنافسات.

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