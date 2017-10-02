 بدء برنامج ( دبلوم تمريض الطوارئ) بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بدء برنامج ( دبلوم تمريض الطوارئ) بجازان

كشف مدير إدارة التمريض والمشرف على برنامج دبلوم الدراسات العليا (تمريض الطوارئ) بجازان أخصائي أول “شوقي معكفي” عدد المقبولين بالبرنامج الذي بلغ ستة متقدمين من أصل عشرين متقدم من مختلف مناطق المملكة, وأوضح “معكفي” بأن المركز المعتمد من هيئة التخصصات الصحية لدبلوم الدراسات العليا في تمريض الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان انهى استعداده في استقبال المقبولين في البرنامج الذي يعتبر الأول في المنطقة الجنوبية حيث تم التقديم عليه مسبقاً و بدء فعالياته يوم أمس بالمستشفى, مبيناً بأن البرنامج مدته سنتين يتخلله برامج نظريه وعملية يتم من خلالها تقييم المتدربين بعدة طرق لحصولهم على شهادة الاختصاص في تمريض الطوارئ ,وأشار “معكفي” بأن البرنامج يوازي وظيفياً درجة الماجستير ,وينفذه مجموعة من الخبرات التمريضية ذوي الشهادات العليا والمعتمدين من هيئة التخصصات الصحية ..جاء ذلك خلال استقباله أمس وعقده اجتماعاً مع المتدربين المقبولين بالبرنامج ,حيث رحب “معكفي” بهم ,وشرح خلال الاجتماع الاجراءات والسياسات المتعلقة بالبرنامج, واستمع الى استفساراتهم ومقترحاتهم, منوهاً بأن البرنامج يحظى باهتمام من مدير عام صحة جازان الدكتور عائض الشهراني ومدير مستشفى الملك فهد المركزي الدكتور عبدالله النجمي, وقدم “معكفي” خلال الاجتماع شكره وتقديره لمدير الخدمات التمريضية بالمستشفى أخصائي أول “جبران سهلي” وفريق عمله على جهودهم المبذولة والاستعدادات التي قاموا بها لبدء البرنامج, وشمل اللقاء برنامجاً تعريفياً للمتدربين في أقسام الطوارئ الرجالية والنسائية وعن سياسة العمل داخل المستشفى.
من جهة أخرى أوضح “معكفي” بأن المركز المعتمد من هيئة التخصصات الصحية لدبلوم الدراسات العليا في تمريض الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان يعتبر الوحيد في المنطقة الجنوبية وأحد أربعة مراكز معتمدة في المملكة.

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