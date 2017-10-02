 نائب أمير نجران يشددّ على سرعة إنجاز مشاريع الطرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يشددّ على سرعة إنجاز مشاريع الطرق

نائب أمير نجران يشددّ على سرعة إنجاز مشاريع الطرق
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران ، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكافه مشاريع التنمية في مناطق المملكه ، لافتاً سموه الى ما حظيت به منطقة نجران من مشاريع تنموية في الطرق ، ومنوهاً بجهود ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ،أمير منطقة نجران، في تنفيذ كافة مشاريع المنطقة ومنها مشاريع وزارة النقل، مشيراً إلى حرص سموه في تذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق اي مشروع تنموي.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإماره اليوم ، مدير فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي ال عطشان، والذي سلمّ سموه تقريراً إنجازات فرع الوزارة بالمنطقة كما قدم لسموه شرحاً عن سير العمل في الفرع والمشاريع التي تشرف عليها وزاره النقل في المنطقة ومحافظاتها.
وشدّد سموه نائب امير المنطقة على أهمية تنفيذ مشاريع الطرق في أوقاتها والأخذ في الاعتبار توفر سلامة الطرق ومطابقتها لشروط السلامة المرورية.

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