أمانة الشرقية: تنفيذ 77% من مبادرة رفع مستوى رضا المستفيدين عن النظافة… وإزالة 123 ألف متر مكعب

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من 77 % من تنفيذ “مبادرة رفع مستوى رضا المستفيدين عن النظافة في حاضرة الدمام”، إذ تم ازالة أكثر من 123 الف متر مكعب من إجمالي الكمية المستهدفة والتي تمثل 160 الف متر مكعب في حاضرة الدمام، وذلك خلال فترة عمل استمرت ثلاثة أشهر.

وأوضح وكيل الامين للخدمات المهندس صالح الملحم في بيان صحافي، أن وتيرة أعمال إزالة مخلفات البناء زادت خلال الفترة الماضية، بغرض الانتهاء من رفع المخلفات في اسرع وقت ممكن، مشيراً الى أن أعمال الازالة تضمنت أحياء شرق ووسط وغرب الدمام إضافة أحياء في مدينة الظهران ومحافظة الخبر، لافتاً الى أنه تم توفير جميع المعدات والاليات والفرق الميدانية لإزالة المخلفات وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه.

ولفت الى أن الهدف الذي تم وضعه ضمن المبادرة هو رفع 160 ألف متر مكعب من مخلفات البناء، ضمن “مبادرة رفع مستوى رضا المستفيدين عن النظافة في حاضرة الدمام، والتي تعدّ أول تجربة من نوعها على مستوى الأمانات في المملكة بتنسيق مباشر ودعم من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية ليتم بعدها تعميم هذه المبادرة على باقي الامانات ، وتعمل على رفع مستوى رضا المواطنين، من خلال رفع مخلفات البناء والهدم، عبر تكليف مقاولي النظافة في حاضرة الدمام برفع 160 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم الموجودة بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء وعلى أطراف المدينة، ونقلها الى المدافن أو المواقع المخصصة بهدف الاستفادة من هذه النفايات.

وقال أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو رفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين ( المستفيدين ) بالمنطقة الشرقية عامة وحاضرة الدمام خاصة، إضافة الى المحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام، وكذلك القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض، لافتاً الى أن المبادرة تأتي ضمن تطبيق خطة التحول البلدي 2020 ، والتي تهدف الى رفع رضا المستفيدين عن أعمال النظافة كأحد أهم محاورها والمحافظة على البيئة واستدامتها.

وأشار الى أنه تم عمل استفتاء إلكتروني من خلال حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة احتياجات ومستوى رضا السكان عن النظافة وما هي الأسباب وراء عدم الرضا والحلول التي يراها السكان للارتقاء بمستوى النظافة، مشيرا الى أن نتائج الاستفتاء أكدت على أهمية مضاعفة العمل على إزالة مخلفات البناء والهدم المنتشرة في بعض المواقع داخل الأحياء السكنية وأهميه زياده ورفع مقدار الغرامات على المخالفين والمتسببين في مثل هذه المخالفات لردعهم والحد من مثل هذه المخالفات وأهمية عمل تطبيقات تساعد المواطنين والمقيمين على المشاركة مع الأمانة في التبليغ على مثل هؤلاء المخالفين وإقامة حملات مستمرة لرفع الأنقاض المتواجدة في المدينة، فيما تم خلال الفترة الماضية القيام بمسح ميداني شامل تضمن الدمام والخبر والظهران، بهدف حصر جميع الأحياء المشمولة ضمن المبادرة، وتم تحديد الرقعة الجغرافية التي سيتم العمل بها، إضافة الى أنه تم وضع خطة تحرك شاملة للبدء في عمليات التشغيل الميدانية ورفع الأنقاض.

وأكد على أن سيتم الانتهاء من كامل أعمال إزالة مخلفات البناء خلال الفترة القليلة القادمة، حيث لم يتبقى الا نسبة قليلة ولا تمثل سوى 23%، ويتم العمل حاليا على الانتهاء منها بأسرع وقت.