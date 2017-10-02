إغلاق 3 مواقع مخالفة تستخدم كمعامل خياطة بالخبر

أغلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات 3 شقق سكنية بالخبر الشمالية تحولت الى معامل للخياطة النسائية بطريقة مخالفة, حيث يعمل في تلك المواقع عدد من العمالة يقومون بخياطة العباءات والملابس النسائية, وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن مراقبي ادارة الخدمات بالبلدية ضبطوا المعامل الثلاثة والتي تعمل بشكل مخالف في شقق سكنية لصالح عدد من محال الخياطة وبدون أي ترخيص وتفتقد لأبسط وسائل السلامة, حيث تم على الفور اغلاق تلك الشقق وتغريم القائمين عليها وفق اللائحة.

وأكد المهندس سلطان الزايدي على أن قيام بعض محلات الخياطة باستغلال الشقق السكنية بالخفاء وتحويلها الى مشاغل تعد مخالفة صريحة تتطلب الوقوف عندها بحزم , مشددا على ضرورة التزام كافة المنشئات بتعليمات البلدية منوها بأن الزيارات التفتيشية مستمرة على المنشآت بأنواعها و لافتاً إلى أهمية التزام أصحابها بلوائح وأنظمة البلدية وضرورة استيفاء مؤسساتهم والعاملين فيها للاشتراطات تجنباً لغلقها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن, وأكد حرص مفتشي البلدية على التصدي للتجاوزات، واستمرار هذه الحملات بشكل يومي.