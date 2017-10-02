الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة توعوية عن السلامة المرورية لطلاب المرحلة الثانوية

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة صباح أمس الحملة التوعوية المرورية المدرسية الأولى مع بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار (سلامة أبنائنا … أمانة) لطلاب المرحلة الثانوية بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية والتي ستستمر لمدة (6) أيام.

وأوضح مدير إدارة الأمن والصناعي والسلامة المهندس سعيد احمد الشهري أن الهدف من الحملة هو المحافظة على سلامة أبنائنا من الحوادث المرورية والتي اصبحت تشكل خطراً كبيراً على حياتهم ،حيث تعد المحافظة على سلامتهم أمانة تتطلب منا العمل للحفاظ عليهم فهم ثروتنا الحقيقة لذا كان شعارنا في الحملة (سلامة أبنائنا … أمانة) ، برعاية حصرية من شركة ساسرف .

وأضاف إن هذه الحملة ستتبعها حملات توعوية في عدة جوانب متعددة سواء السلامة المرورية أو في السلامة والإطفاء عموما وذلك لما تعكسه هذه الحملات من نتائج إيجابية نسعى لتحقيقها داخل مجتمعنا لرفع مستوى الوعي.

وشكر مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة شركة ساسرف على رعايتها للحملة وترسيخها مفهوم المسئولية الاجتماعية ايمانا منها بضرورة تظافر الجهود لتحقيق هدف الحملة وهو سلامة أبنائنا من الحوادث المرورية وطرق الوقاية منها .

هذا وتسعى الهيئة الملكية لتحقيق أهداف كثيرة من خلال هذه الحملة أهمها إثراء طلاب المرحلة الثانوية بمعلومات هامة وإرشادات تختص بالقيادة الآمنة وطرق تجنب الحوادث وكذلك الحد من الحوادث داخل المدينة ، من خلال مطوية تحتوى على معلومات وإرشادات في القيادة الآمنة سيتم توزيعها على الطلاب وبعض الهدايا داخل حقيبة صممت لهذه الحملة لترسيخ الهدف العام من الحملة.

وسيصاحب الحملة مسابقة من خلال وسم ( ” هشتاق ” #سلامة_ أبنائنا_أمانة ) عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” تويتر” وقد رصد للحملة جوائز قيمة.

يذكر إن حملة (سلامة أبنائنا أمانة ) تأتي ضمن البرامج والرسائل التوعوية التي تقوم بها إدارة الأمن الصناعي والسلامة لتوعية المواطنين والمقيمين داخل مدينة الجبيل الصناعية .