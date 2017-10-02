“حرس الحدود” تكشف حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة في منطقة جازان

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود حقيقة مقطعي الفيديو المتداولين على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشاهدة عدد من المتسللين بمحافظة الدائر في منطقة جازان في تاريخ ٢و ٤/ ١/ ١٤٣٩هـ، التي تم تصويرها من قبل أحد المواطنين وبثها عبر وسائل التواصل الإجتماعي مع تعليق صوتي ورسالة نصيه قبل عمليه القبض عليهم بدقائق.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن، ساهر بن محمد الحربي، أن المتسللين في المقطعين المتداولين، قد تم القبض عليهم جميعاً في الخطوط الخلفية، وذلك بعد رصدهم منذ دخولهم للحدود السعودية، ومتابعتهم وتحديد وجهتم ومدى خطورتهم وغرضهم من التسلل، والتعامل مع كل حالة بما يقتضيه الموقف في حينه، وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية عليهم ومعاملتهم بموجب النظام.

وبين المتحدث الرسمي، أن ماتم رصده وضبطه من عمليات تسلل عبر حدود جازان منذ بداية اليوم الأول من العام الهجري الحالي ١٤٣٩ هـ، وحتى تاريخ إصدارهذا البيان بلغ عدد المتسللين (٢١٥٩) الفان ومائة وتسعة وخمسون تنوعت جنسياتهم بين ( اليمنية – الأرتيرية- الصومالية – الأثيوبية) .

ونبّه الحربي إلى أنّ ترويج ونشر وتداول هذه المقاطع في أوقات معينة، وتحت عناوين مختلفه، تهدف إلى نشر الخوف، وزعزعة ثقة المواطن والمقيم في رجال أمن الوطن المخلصين والذين يسهرون على راحة امن المواطن والمقيم على حد سواء ، ونوه أن حرس الحدود لا يُغفل دور المواطن كونه رجل الأمن الأول وكذلك المقيمين على أرض هذا الوطن في إبلاغ وتمرير كافة المشاهدات التي تمس أمن الوطن عبر هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤).

وأكّد العقيد ساهر الحربي من موقع مسؤوليته أنّ حدود المملكة البرية والبحرية آمنة، بفضل من الله ثم بما تقدمه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية، لرجال حرس الحدود، ولجميع القطاعات العسكرية من دعم مادي وبشري، وبمتابعة مستمرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

واختتم العقيد الحربي قائلاً بأن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة عمليات التسلل ، وأي تهديد لأمن الحدود وأن رجال حرس الحدود عازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها وسيبقون السد المنيع لحمايتها من كل من يسعى لعبورها بطرق غير مشروعة أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتعون به من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد ومباشرة أي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف.