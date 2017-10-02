الأمير خالد الفيصل يشكر خادم الحرمين الشريفين لتدشينه حزمة من المشروعات التنموية بمحافظة الطائف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الطائف, الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على تفضله -أيده الله- , تدشين مشروع الطائف الجديد ومكوناته ” مطار الطائف الجديد , ومدينة سوق عكاظ , وواحة التقنية , والضاحية السكنية , والمدينة الصناعية , والمدينة الجامعية” .

وأكد سمو أمير منطقة مكة المكرمة في تصريحٍ بهذه المناسبة أنه بفضل الله ثم بفضل عناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين وتوفير كل ما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في هذه المحافظة كبقية المحافظات، سوف تحقق هذه المشاريع , نقلة حضارية وتنموية تتكامل مع رؤية المملكة 2030 , من حيث مكوناتها والخدمات التي تقدمها , وتوفير الفرص الوظيفية والاسكان , حيث بدأ العمل في جميع هذه المشاريع على مساحةٍ إجمالية تُقدر بحوالي 1250 كيلو مترا مربعا , وبتكلفة بلغت 11 مليار ريال .

وسأل الأمير خالد الفيصل في ختام حديثه الله تعالى , أن يُطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين , وأن يجعل ما يُقدمه لهذه البلاد في موازين أعماله , وأن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه .