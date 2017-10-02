نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي يغادر جدة

غادر سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتّحدة جدة اليوم .

وكان في وداعه لدى مغادرته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري .