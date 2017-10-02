 محافظ بلجرشي يدشن حملة التطعيم الموسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظ بلجرشي يدشن حملة التطعيم الموسمية

محافظ بلجرشي يدشن حملة التطعيم الموسمية
المناطق - الباحة

دشن محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي  اليوم  حملة تطعيم الانفلونزا الموسمية بمحافظة بلجرشي بإشراف من قطاع بلجرشي للمراكز الصحية وكان المحافظ ووكيل المحافظة اول من بادر بأخذ اللقاح مع عدد من منسوبي المحافظة
من جهته اكد المشرف العام على المراكز الصحية بمحافظة بلجرشي ان اللقاحات متوفرة في جميع المراكز الصحية بالمحافظة ، ودعا الجميع إلى اخذ اللقاح في اقرب مركز صحي  .

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