استخراج مسمار من أنف طفلة بمستشفى الاسياح

تمكن أطباء مستشفى الاسياح العام ، من استخراج مسمار صغير ، من أنف طفلة ، دون تدخل جراحي .

وبحسب المعلومات الطبية فإن الطفلة تبلغ من العمر (سنتان ) ، كانت قد راجعت قسم الطوارئ بمستشفى الاسياح ، وكانت تشتكي من وجود مسمار بالأنف قد دخل عن طريق الخطأ ، حيث قرر الأطباء اجراء أشعة مقطعية لتشخيص مكان المسمار ، حيث تم إخراجه بطريقة احترافيه من قبل طبيب الاذن والانف والحنجرة الدكتور محمد دنيا دون الحاجة لتدخل جراحي ، وقد غادرت الطفلة المستشفى وهي بأتم صحة وعافية