 استخراج مسمار من أنف طفلة بمستشفى الاسياح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استخراج مسمار من أنف طفلة بمستشفى الاسياح

استخراج مسمار من أنف طفلة بمستشفى الاسياح
المناطق - الأسياح

تمكن أطباء مستشفى الاسياح العام ، من استخراج مسمار صغير ، من أنف طفلة ، دون تدخل جراحي .
وبحسب المعلومات الطبية فإن الطفلة تبلغ من العمر (سنتان ) ، كانت قد راجعت قسم الطوارئ بمستشفى الاسياح ، وكانت تشتكي من وجود مسمار بالأنف قد دخل عن طريق الخطأ ، حيث قرر الأطباء اجراء أشعة مقطعية لتشخيص مكان المسمار ، حيث تم إخراجه بطريقة احترافيه من قبل طبيب الاذن والانف والحنجرة الدكتور محمد دنيا دون الحاجة لتدخل جراحي ، وقد غادرت الطفلة المستشفى وهي بأتم صحة وعافية

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