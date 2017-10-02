 ملك البحرين يصل إلى جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ملك البحرين يصل إلى جدة

ملك البحرين يصل إلى جدة
واس - جدة

وصل جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ، ملك مملكة البحرين جدة اليوم .
وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ،نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار ، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، الوزير المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومعالي الشيخ حمود آل خليفه ، سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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