ملك البحرين يصل إلى جدة

وصل جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ، ملك مملكة البحرين جدة اليوم .

وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ،نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار ، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، الوزير المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومعالي الشيخ حمود آل خليفه ، سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.