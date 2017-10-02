نائب أمير القصيم ينوه بجهود القيادة في العناية بالمساجد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم ، بمكتبه في مقر ديوان الإمارة ببريدة، مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد المجماج ، ومدراء إدارات المساجد بالمنطقة , والدعاة التابعين لمركز الدعوة والإرشاد ببريدة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ مفصل عن أعمال الدعاة ومدراء إدارات المساجد من فرع المنطقة.

وشكرهم سمو نائب أمير القصيم لجهودهم الموفقة التي يبذلونها وعلى رأسهم مدير الفرع ، سائلاً الله للجميع دوام العون والتوفيق .

وأكد سمو الأمير فهد بن تركي بن فيصل أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باللين والرفق هي سياسة ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى ، مفيداً أن الكلمة الحسنة باللطف والروية مطلوبة لأننا نقتدي بالأنبياء والرسل عليهم السلام ، والدعاة هم مرآة لبلادهم , مشيراً إلى أن العناية بالمساجد وماتحظى به من اهتمام مستمر من قبل قيادتنا الرشيدة , تؤكد ذلك الدعم الذي يستوجب مواصلة العمل والاهتمام في خدمة المساجد في شتى أنحاء المنطقة , مشيداً بتفاني وإخلاص الدعاة ومدراء وإدارات المساجد بالمنطقة لخدمة المجتمع.

وشكر سموه مدير عام الشؤون الإسلامية بالقصيم على جهوده الموفقة في مجال عمله وعلى ما يرفعه من تقارير بصفة مستمرة عن أعمال الفرع ومنسوبيه ، سائلاً الله تعالى أن يجعل العمل خالصاً لوجه الكريم