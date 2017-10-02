 بقيمة 900 مليون دولار … بتروناس تبيع 50% من حصتها في شركة بوليمر الماليزية إلى شركة أرامكو السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بقيمة 900 مليون دولار … بتروناس تبيع 50% من حصتها في شركة بوليمر الماليزية إلى شركة أرامكو السعودية

بقيمة 900 مليون دولار … بتروناس تبيع 50% من حصتها في شركة بوليمر الماليزية إلى شركة أرامكو السعودية
المناطق - سعد عسيري 

باعت شركة بتروناس الماليزية للكيماويات 50% من حصتها في شركة PRPC بوليمر الماليزية إلى شركة النفط السعودية “أرامكو”، وذلك بقيمةِ بلغت 900 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 3.8 مليار رنجيت ماليزي.

وأفادت شركة بتروناس للكيماويات اليوم الإثنين في بيان صحفي أنها وقعت اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لبيع نصف حصتها في الشركة الماليزية، يوم الجمعة الماضي.

وتتركز نشاطات شركة البوليمر الماليزية في إنشاء وتشغيل وتطوير وإنتاج محطات البوليمرات، وإنتاج وتوزيع منتجات  الجليكول، والإيثيلين وسلاسل بروبيلين، مثل البولي بروبلين.

وتشير البيانات المالية أن شركة البوليمر الماليزية لم تحقق أي إيرادات تشغيلية، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 57 مليون رنجيت، كما يبلغ صافي أصول الشركة 1.3 مليار رنجيت.

وينص الاتفاق الذي وقعه الطرفان إلى أن شركة بتروناس ستقوم بالمشاركة في مخاطر تشغيل المشروع مع شركة أرامكو، وذلك عند تخليص 50% من حقوق الملكية، و50% من قروض المساهمين، كما ستقوم الشركة السعودية بتوريد ما نسبته 70% من إمدادات النفط الخام إلى الشركة، مما سيؤدي لاستدامتها.

وسيعمل هذا الإتفاق على تبادل الخبرات بين الشركة الماليزية بتروناس، وشركة أرامكو السعودية في تنفيذ وتشغيل المشاريع البتروكيماوية على نطاق أوسع، إلى جانب التعاون الإستراتيجي بين الشركتين في المستقبل.

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