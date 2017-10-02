 نائب أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بأبها         | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بأبها        

نائب أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بأبها        
المناطق - أبها

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير  في مكتبه بالإمارة اليوم  رئيس المحكمة الجزائية بأبها الشيخ يحيى بن أحمد بن محمد عبيد الذي قدم للسلام على سموه بعد صدور قراراه بتعيينه رئيس للمحكمة الجزائية بأبها .
وفي بداية الاستقبال تمنى سمو نائب أمير عسير التوفيق والسداد للشيخ بن عبيد في مهام عمله ، مؤكداً سموه خلال اللقاء أهمية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه منهجاً ودستوراً وهو المنهج الذي قامت على هذه الدولة منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر .
ونوه سمو الأمير منصور بن مقرن  باهتمام الحكومة الرشيدة لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة بالمملكة ، مشيداً سموه بالدور الذي يقوم به القضاة على إرساء مبادئ العدل, سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه .
من جانبه أعرب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بأبها عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة عسير ولسمو نائبه على حرصهم واهتمامهم بالقضاء وتوجيهاتهم السديدة .

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