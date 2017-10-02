فيصل بن خالد لرجال الأعمال في عسير : ابتعدوا عن الخلافات وركزوا على جذب المستثمرين وتوظيف الشباب

دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رجال الأعمال في المنطقة إلى استشعار المسؤولية ، والقيام بواجباتهم الوطنية لتحقيق الآمال والتطلعات، ونبذ الخلافات التي لاتخدم الصالح العام .

وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، أنه إشارة إلى تلقي إمارة منطقة عسير شكاوى من بعض رجال الأعمال في المنطقة , ومانشرته بعض الصحف المحلية حول مخاوف من إفلاس غرفة أبها وماوصف بالهدر المالي من خلال إبرام عقود وصفقات غير مجدية دون دراسات أو تشاور بين أعضاء مجلس الإدارة ، فقد تم عرض الأمر على أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، والذي أكد أن مايشهده الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة ونمو متصاعد يتطلب من جميع رجال الأعمال في الغرفة التجارية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها توفير فرص العمل للشباب ، وخلق فرص استثمارية جاذبة ، والنهوض بمسؤولية الغرفة التجارية الاجتماعية ، وحرص سموه على أن يقدم مجلس الإدارة الحالي العون والمساندة لمجلس الإدارة الجديد المتوقع انتخابه وتشكيله وتوليه المهام مطلع الشهر القادم ، وعدم تحميله أي ديون تراكمية أوالتزامات مالية لايستطيع الوفاء بها ، إضافة إلى ضرورة وأهمية أن تبنى القرارات على دراسات جدوى وإجماع وتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة واستيفاء الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية .

ولفت آل ثابت إلى أنه انطلاقا من مسؤولية إمارة المنطقة في حماية ودعم الآف المنتسبين في الغرفة التجارية ، وجه الأمير فيصل بن خالد باتخاذ الإجراءات النظامية ضد أي مقصر أو متهاون بما يكفل استمرارية الغرفة التجارية للقيام بدورها المناط بها ، وبما يحفظ حقوق المنتسبين .