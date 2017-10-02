 أمير نجران يبحث معالجة نقص المعلمين ومشكلات النقل المدرسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع إلى 16.9 مليار ريال (+10%) خلال أغسطس حمزة يحتفل بزفافه بالرياض الرعاية الاجتماعية بالرياض تحتفي بـ 60 مسنة في يومهن العالمي خادم الحرمين الشريفين يزور روسيا الاتحادية الخميس القادم 1,7 مليون ريال إيرادات بلدية سيهات خلال عام ملك مملكة البحرين يغادر جدة أكثر من 752 ألف ” حالة طارئة ” أستقبلتها مستشفيات الشرقية خلال العام الماضي سفير خادم الحرمين في الإمارات يستقبل رئيس اللجنة لجناح وزارة الداخلية بمعرض جايتكس أمير نجران يبحث معالجة نقص المعلمين ومشكلات النقل المدرسي فيصل بن خالد لرجال الأعمال في عسير : ابتعدوا عن الخلافات وركزوا على جذب المستثمرين وتوظيف الشباب نائب أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بأبها         جامعة الملك خالد تكرم المرابطين بالحد الجنوبي والقوة الإماراتية

أمير نجران يبحث معالجة نقص المعلمين ومشكلات النقل المدرسي

أمير نجران يبحث معالجة نقص المعلمين ومشكلات النقل المدرسي
المناطق - نجران

بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، مع معالي نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، معالجة مشكلات نقص المعلمين والمعلمات بمدارس المنطقة، وتقصير متعهدي النقل المدرسي في أداء واجباتهم.
وأكد سموه أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لا تألوا جهدًا في دعم التعليم، بكافة مراحله ومؤسساته، وتنفق في ذلك بسخاء واسع، كون وزارة التعليم معنية بإدارة أغلى استثمار، ونتاجها يتمثّل في جيل واعد لخدمة الوطن، والمضي في مسيرة مستقبله.
وعرض معالي نائب وزير التعليم ملامح من خطة الوزارة التطويرية، والتي تهدف إلى غرس القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات، ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات.
حضر اللقاء مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>