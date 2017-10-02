أمير نجران يبحث معالجة نقص المعلمين ومشكلات النقل المدرسي

بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، مع معالي نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، معالجة مشكلات نقص المعلمين والمعلمات بمدارس المنطقة، وتقصير متعهدي النقل المدرسي في أداء واجباتهم.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لا تألوا جهدًا في دعم التعليم، بكافة مراحله ومؤسساته، وتنفق في ذلك بسخاء واسع، كون وزارة التعليم معنية بإدارة أغلى استثمار، ونتاجها يتمثّل في جيل واعد لخدمة الوطن، والمضي في مسيرة مستقبله.

وعرض معالي نائب وزير التعليم ملامح من خطة الوزارة التطويرية، والتي تهدف إلى غرس القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات، ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات.

حضر اللقاء مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي.