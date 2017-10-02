سفير خادم الحرمين في الإمارات يستقبل رئيس اللجنة لجناح وزارة الداخلية بمعرض جايتكس

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر بمكتبه اليوم الاثنين ٢ اكتوبر في مقر السفارة بأبوظبي سعادة رئيس اللجنة الإشرافية المكلف على جناح وزارة الداخلية بمعرض جايتكس لعام 2017 الدكتور أحمد بن جميل الميمان والتي قدم خلالها الدعوة لمعاليه لزيارة جناح الوزارة خلال فترة إقامة المعرض بمدينة دبي خلال شهر أكتوبر المقبل .

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية للمرة الثالثة على التوالي في معرض جايتكس هذا العام للتعريف بجهود الوزارة التقنية والذكية التي تتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة حفظها الله .

كما تعكس مشاركة الوزارة في هذا المحفل الدولي مكانة المملكة المتقدمة إقليمياً وعالمياً في مجال الخدمات الالكترونية والحلول الذكية، والجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز هذه المكانة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تشمل مبادرات اقتصادية واجتماعية شاملة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وستتيح المشاركة في المعرض تبادل الخبرات مع الحكومات الأخرى المشاركة والإطلاع على التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركات العالمية والتي يمكن لوزارة الداخلية الاستفادة منها في تعزيز خدماتها.