أكثر من 752 ألف ” حالة طارئة ” أستقبلتها مستشفيات الشرقية خلال العام الماضي

أستقبل 12 مستشفى من المستشفيات التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال العام الماضي 1438 هـ (752.848) ألف مراجع لأقسام الطوارئ ، و 682.213 الف مراجع لأقسام العيادات الخارجية ، فيما أجريت في تلك المستشفيات 14341 عملية جراحية من قبل الطواقم الطبية العاملة في تلك المستشفيات وسجلت 9697 حالة ولادة خلال العام .

وأكدت ” الصحة في الشرقية ” أن الإحصائية شملت 12 مستشفى هي مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران ، ومستشفى بقيق ومستشفى رأس تنورة ومستشفى صفوى ومستشفى الأمير سلطان بمليجة ومستشفى الخفجي ومستشفى الرفيعة ومستشفى سلوى العام ومستشفى النعيرية ، ومستشفى البطحاء ، ، حيث يعمل في تلك المستشفيات كوادر طبية مؤهلة لاستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية ، وأقسام الطوارئ ، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية في الحالات التي تستدعي ذلك ، مشيراً إلى وجود الإمكانات المساعدة على تقديم الخدمات العلاجية بالمستوى المطلوب .

وبينت صحة الشرقية أن الإحصائيات تضمنت استقبال 172906 مراجع في قسم الطوارئ ، و 96513 مراجع للعيادات ، إضافة إلى إجراء 4529 عملية جراحية و 9036 حالة ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، فيما استقبل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 37244 مراجع في قسم الطوارئ ، و277733 مراجع للعيادات الخارجية ، وأجريت في المستشفى 4219 عملية جراحية ، أما مستشفى العيون التخصصي في الظهران فقد استقبل 14485 مراجع في قسم الطوارئ ، و 73503 مراجع في العيادات الخارجية ، وأجرى 3371 عملية جراحية خلال العام الماضي ، فيما استقبل مستشفى صفوى العام 74037 مراجع لأقسام الطوارئ ، و 32400 مراجع للعيادات الخارجية ، وأجرى 60 عملية جراحية ، في حين استقبل مستشفى سلوى العام 29796 مراجع في أقسام الطوارئ و 6124 مراجع لأقسام العيادات ، فيما أجرى 24 عملية جراحية و 19 حالة ولادة خلال العام الماضي .

وأوضحت صحة الشرقية أن الإحصائيات أشارت إلى أستقبال 110592 مراجع لقسم الطوارئ في مستشفى الخفجي العام ، و 33452 مراجع لأقسام العيادات الخارجية ، فيما أجريت 708 عملية جراحية و 1050 حالة ولادة ، إضافة إلى أن مستشفى النعيرية استقبل خلال العام الماضي 102716 مراجع لقسم الطوارئ ، و46587 مراجع للعيادات الخارجية ، وأجريت في المستشفى 773 عملية جراحية و461 حالة ولادة ، فيما استقبل مستشفى رأس تنورة 81668 مراجع لقسم الطوارئ ، و25217 مراجع لأقسام العيادات الخارجية ، إضافة إلى إجراء 38 عملية جراحية و 10 حالات ولادة خلال العام الماضي ، أما مستشفى الرفيعة فقد استقبل 18569 مراجع لقسم الطوارئ ، و36753 مراجع للعيادات الخارجية وأجرى 140 عملية جراحية خلال العام الماضي ، واستقبل مستشفى بقيق العام 56112 مراجع في قسم الطوارئ ، و 24621 مراجع لأقسام العيادات الخارجية ، وأجرى 194 عملية جراحية و 68 حالات ولادة خلال نفس الفترة ، في حين استقبل مستشفى البطحاء 11333 مراجع في قسم الطوارئ ، و113 حالة في قسم العيادات الخارجية ، أما مستشفى الأمير سلطان بمليجة فقد استقبل 43390 حالة في قسم الطوارئ ، و29197 حالة في أقسام العيادات الخارجية ، فيما أجرى 285 عملية جراحية و 53 حالة ولادة .

الجدير بالذكر أن (الصحة) أطلقت على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد إنتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الإنتظار لكل تخصص.

كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام إنتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوم.

وتهدف (الصحة) من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للإرتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي إحتياجاتهم الصحية .