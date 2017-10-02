 ملك مملكة البحرين يغادر جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ملك مملكة البحرين يغادر جدة

ملك مملكة البحرين يغادر جدة
واس - جدة

غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم بعد زيارة قصيرة للمملكة .
وكان في وداع جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ،نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير التجارة والاستثمارالدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ومعالي الشيخ حمود آل خليفه سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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