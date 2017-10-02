غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم بعد زيارة قصيرة للمملكة .
وكان في وداع جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ،نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير التجارة والاستثمارالدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ومعالي الشيخ حمود آل خليفه سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
ملك مملكة البحرين يغادر جدة
غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم بعد زيارة قصيرة للمملكة .
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