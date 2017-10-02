1,7 مليون ريال إيرادات بلدية سيهات خلال عام

بلغ إجمالي الايرادات التي حصلتها بلدية سيهات التابعة لمحافظة القطيف نحو 1,7 مليون ريال خلال العام الهجري 1438هـ ، فيما قامت البلدية باتلاف 353 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الادمي خلال الفترة ذاتها ، جاء ذلك خلال الحملات الميدانية التي نفذتها البلدية خلال العام الهجري الماضي .

وأوضح رئيس بلدية سيهات المهندس صالح الغامدي في أن الفرق الميدانية صادرت 700 من الاواني المخالفة للمعايير والاشتراطات فيما تم اتلاف 75 لترا من المشروبات والعصائل منتهية الصلاحية، لافتا الى ان البلدية استطاعت تحصيل 33 الف و200 ريال على اثر الكشف عن 91 مخالفة، مبينا، ان الفرق التفتيشية اصدرت 287 انذارا، بالاضافة لاغلاق 12 محلا مخالفا .

وكشف الغامدي ان قسم التراخيص اصدر 280 ترخيصا وتحديد 422 رخصة ونقل ملكية 71 ترخيصا والغاء 218 رخصة بقيمة مليون و656 الف ريال، مضيفا، ان قسم الرخص الصحية جدد خلال العام 420 شهادة واصدر 150 شهادة جديدة، وحصل رسوم قدرها 9000 ريال.

واشار الى ان البلدية نفذت اكثر ١٠٠٠ زيارة لمحلات متعلقة بالمواد الغذائية خلال عام 1438 بغرض التأكد من مدى التزام أصحابها بالنظافة العامة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة متميزة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

بدوره؛ قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل ان البلدية والبلديات التابعة لها في «القطيف وصفوى وسيهات وتاروت وعنك والقديح» تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة الباعة الجائلين ومنعهم من البيع والبسط في الطرقات والشوارع والمرافق العامة والواجهة البحرية ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات الخفيفة للتأكد من سلامة الأغذية والوجبات المقدمة وذلك حرصاً من على سلامة المواطنين والمقيمين