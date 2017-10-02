الرعاية الاجتماعية بالرياض تحتفي بـ 60 مسنة في يومهن العالمي

أحتفلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس الأحد باليوم العالمي للمسنين والذي يوافق الأول من اكتوبر من كل عام بحضور الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود ومستشارة الوزير لشؤون الرعاية الأستاذة ؛ لطيفة بونيان ومستشارة الوزير لقطاع التنمية الاستاذة شيخه الثنيان وبمشاركة لمديرات عموم قطاعات الوزارة ومديرات الدور والمراكز في القطاع الحكومي والخاص .

بدأ بايات من القرآن الكريم للأم لولوة لقمان تلاها كلمة لمديرة الدار الأستاذة ؛ فاطمة المساعد رحبت فيها بالحاضرات ثم قدمت لهن نبذة تعريفية عن الدار وفئاتها واهم الخدمات التي توفرها لهم موضحةً أهمية هذا اليوم للمسنين لتذكير المجتمع بحقوق هذه الفئة العمرية وواجبنا تجاههم سواءً كانوا اباءنا او امهاتنا او اجدادنا اوغيرهم ممن يستحق الرعاية من كبار السن ومؤكدةً حرص الدولة حفظها الله ممثلةً بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الاهتمام بالمسنين وتقديم اوجه الرعاية لهم كما كفلها لهم ديننا الاسلامي الحنيف من خلال تخصيص دور الرعاية الاجتماعية للإيواء في جميع مناطق المملكة التي توفر لهم كافة الخدمات والبرامج الاجتماعية إضافةً الى الاعانات المالية والاجهزة الطبية المساعدة ، تلا ذلك كلمة للاستاذة ؛ لطيفة البازعي نيابةً عن صديقات الامهات ثم قدمت العديد من العروض التعريفية بخدمات الدار وجهود المملكه في رعايه المسنين وعدد من الفقرات الانشادية والاستعراضية وفي الختام تم تكريم سمو الاميرة لموظفات الدار المميزات والفرق التطوعية المشاركة ومجموعة من الناشطات في مجال رعاية المسنات ثم تجولت سموها والمسئولات في الأركان المصاحبة للحفل