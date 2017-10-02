أمير الباحة يكرم صاحبي مبادرتي متجر رمان بيدة ومنصة مايك أون

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة طالبين من جامعة الباحة قدما مبادرتين ضمن مبادرة “صندوق دعم الشركات الناشئة” الذي تقدمه الجامعة لدعم بيئة الابتكار، وريادة الأعمال، ورواد الأعمال للإسهام في تنمية المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك وعميد كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر الدكتور فارس بن صالح الغامدي مدير مركز ريادة الأعمال الدكتور زياد بن مشعل الزايدي، والطالب محمد بن معتوق الغامدي صاحب متجر رمان بيدة الإلكتروني ، والطالب أيمن بن قاسم الزهراني صاحب منصة مايك أون .

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من مدير جامعة الباحة عن تلك المبادرتين وما حققته من منجزات إيجابية لخدمة المنطقة، مستعرضاً البرامج والأفكار التي يدعمها صندوق دعم الشركات الناشئة الذي يهدف إلى دعم الأفكار الابتكارية، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته ودعمه للجامعة وبرامجها المختلفة .

وثمن سمو أمير منطقة الباحة هذه المبادرات الفاعلة التي تخدم أبناء وبنات المنطقة، مؤكداً دعم إمارة المنطقة لمثل هذه المبادرة التي تحقق التنمية للمنطقة وتعزّز من تنميتها الاقتصادية، منوها بدور الجامعة الريادي من خلال مبادراتها المتعددة وتبنيها لريادة الأعمال ورواد الأعمال من المبدعين وتفعيلاً لدورها في خدمة المجتمع، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ، معرباً عن شكره لمدير جامعة الباحة وجميع منسوبيها على بذل الجهود لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهلها.

وفي ختام الاستقبال سلم أمير منطقة الباحة مكافآت تلك المبادرات ،حيث سلم مبلغ 50 ألف ريال لصاحب “متجر رمان بيدة” الطالب محمد بن معتوق الغامدي، ومبلغ 50 ألف ريال لصاحب “منصة مايك أون” الطالب أيمن بن قاسم الزهراني.

يشار إلى أنّ هذه المبادرة تأتي في سياق مجموعة من المبادرات التي أطلقتها جامعة الباحة بهدف دعم بيئة الابتكار، وريادة‬ الأعمال، ورواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحويل الأفكار الابتكارية والإبداعية إلى منتجات وخدمات مبتكرة وشركات ناشئة للمساهمة في تنمية منطقة الباحة، وقد تمثلت في إنشاء وحديتن إداريين هما: “مسرعة الباحة”، “صندوق دعم الشركات الناشئة”، المرتبطة بمركز ريادة الأعمال، إضافة إلى إنشاء “مركز الابتكار السياحي”، و”مركز الابتكار الزراعي”، و”مركز نظم المعلومات الجغرافية”.