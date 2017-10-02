 فيصل بن سلمان يهنىء فريقا طبيا نجح في زارعة خلايا جذعية بمستشفى يالمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فيصل بن سلمان يهنىء فريقا طبيا نجح في زارعة خلايا جذعية بمستشفى يالمدينة

فيصل بن سلمان يهنىء فريقا طبيا نجح في زارعة خلايا جذعية بمستشفى يالمدينة
المناطق - المدينة المنورة

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة الفريق الطبي الذي أجرى عملية زراعة للخلايا الجذعية الذاتية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبد الحميد الصبحي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لفريق العمل  الذي قام بإجراء أول عملية لزراعة الخلايا الجذعية لمريض سعودي، يبلغ من العمر ستين عامًا، مصاب بسرطان الدم المتعدد النقوي حيث أوضح سموه خلال اللقاء أن هذا الإنجاز الطبي النوعي يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة بين الحين والآخر في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

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