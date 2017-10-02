العمري: إنجازات التايكوندو السعودية ستتواصل دوليا

‏ أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن الانجازات الأخيرة للاتحاد في أكثر من بطولة دولية تؤكد سلامة التخطيط والحرص على استثمار الدعم الذي تحظى به اللعبة من هيئة الرياضة وقال: “الخطة التي رسمت للأبطال تسير وفق المنهج الصحيح وإنجازاتنا ستتواصل خلال المشاركات المقبلة بحول الله، ثم عمل منسوبيي الاتحاد وتألق اللاعبين وجهود المدربين والمحبين لهذه اللعبة التي بدأت تبرز في المشهد وتقدم ذاتها بصورة مثالية”.

وكان المنتخب السعودي للشباب للتايكوندو قد اختمم مشاركته في منافسات البطولة الدولية “G1” في لاتفيا بالحصول على ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وجاء الذهب عن طريق معاذ المطيري في وزن 45 بعد فوزه

على لاعب بلاروس، وتفوق هشام الدوخي ومحمد السويق في بداية المشوار في وزن -63 كجم ,73كجم إذ تجاوز الأول لاعب من بلاروسيا خلال مشواره في الصراع نحو الذهب، فيما كسب السويق بطل لاتسبا، فيما حصل اللاعب رداد الشريف على الفضية في وزن 48 كلجم بعد خسارته من البلجيكي.

وتعد ذهبية السويق الثانية له بعد انجازه في بطولة العالم بشرم الشيخ، ويشرف على تدريب “الأخضر” الألماني عزيز والوطنيان فهد الدويسان ومحمد سعد القحطاني.