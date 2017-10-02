 دار الرعاية الاجتماعية بوادي الدواسر تحتفل باليوم العالمي للمسنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دار الرعاية الاجتماعية بوادي الدواسر تحتفل باليوم العالمي للمسنين

دار الرعاية الاجتماعية بوادي الدواسر تحتفل باليوم العالمي للمسنين
المناطق ـ الرياض

احتفلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بوادي الدواسر، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر كل عام، بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية ووجهاء وأعيان المحافظة.
وقد استهل الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعد ذلك مدير الدار مرسل الدوسري كلمة أوضح من خلالها أهمية تكريم المسنين، وإشعارهم بدورهم الهام في خدمة المجتمع، مشيراً إلى ما تقدمه الوزارة ممثلة في دار الرعاية الاجتماعية بوادي الدواسر، من جهود وخدمات لهذه الفئة والتي تتضمن توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والإيوائية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج والفعاليات على مدار العام وفي مختلف المناسبات.
كما قدم بعد ذلك عدد من الحاضرين كلمات عبروا فيها عن شكرهم واعتزازهم بجيل الآباء والأجداد الذين تستمد منهم الحكمة والروية. ليصحب مدير الدار مسؤولي ومدراء الجهات الحاضرة في جولة تعريفية بأقسام الدار وخدماتها المقدمة للمسنين، والاطلاع على المعرضين التراثي والتوعوي التي أقيمت على هامش الحفل، ليُختتم الحفل بتوزيع الدروع التذكارية والبروشورات المعدة عن هذا اليوم على جميع الحاضرين.
كما نسقت إدارة الدار مع مستشفى وادي الدواسر العام ومكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة لإقامة معرضين توعوين في كلٍ منهما يوم الثلاثاء، تحتوي على البروشورات التي توضح ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة، بالإضافة إلى شرح متكامل عن التغيرات الجسدية والنفسية التي تطرأ على المسنين في هذه المرحلة العمرية، واحتياجهم للشعور بالتقدير، وكيفية التعامل معهم.

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