وزارة النقل تنفّذ مشروعات حيويّة في مختلف مناطق المملكة بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال خلال 2017

أنجزت وزارة النقل خلال عام 2017م العديد من مشروعات الطرق في مختلف مناطق المملكة تجاوزت تكاليفها (4) مليارات ريال تنوعت ما بين طرق سريعة مزدوجة وجسور وأنفاق وتقاطعات ومنشآت وإنارة للطرق تم تنفيذها وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، وفرت بها جميع وسائل السلامة، حيث تم تنفيذ (108) كلم من الطرق السريعة و(907) كلم من الطرق المزدوجة، و (659) كلم من الطرق المفردة، و (809) من الطرق الزراعية، وتم تنفيذ (35) تقاطع علوي ونفق واحد لتنظم إلى ما نفذته الوزارة سابقاً من طرق بلغت أطوالها أكثر من 66,000 كلم، وكذلك طرق ترابية بلغت أكثر من 144,000 كلم.

وتأتي تلك الإنجازات ضمن إستراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء وخفض نسبة المشروعات المتأخرة في قطاع الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل، وذلك بتطوير الطرق وزيادة مساراتها، ورفع مستوى ومتطلبات السلامة المرورية عليها إضافة إلى تعزيز مستوى المواصفات الفنية للطرق وجودتها ومن أبرز تلك المشروعات ما يلي: تأهيل الطرق المؤدية إلى قرية مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بطول إجمالي 174 كلم، إضافة الى تنفيذ طريق مزدوج أمام مدخل القرية بطول 7 كلم، وتنفيذ جسر صلبوخ الذي يربط محافظات شمال وغرب الرياض بمدينة الرياض، وأدى افتتاحه إلى سهولة وانسيابية الحركة على الطريق وزيادة مستوى السلامة المرورية، حيث أصبحت الحركة مفصولة بدون تداخل مروري في كل الاتجاهات، وتنفيذ عدد 14 مشروعاً آخر للطرق والجسور بمنطقة الرياض بإجمالي أطوال 703 كلم، إنشاء جسر وادي عرنة في المشاعر المقدسة بطول 208 م، وبعدد 3 مسارات لكل اتجاه، لفصل حركة الحافلات عن حركة المشاة وتسريع عملية نقل الحجاج عن طريق النقل الترددي رقم (9) لحجاج دولة تركيا، وحتى ربطه بالطرق القائمة داخل المخيم، وتنفيذ الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بطول 235.257 كلم (الجزء الأخير) لتسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان، وتم الانتهاء من تنفيذه وفتحه لحركة السير بطول 202 كلم.

ومن أبرز المشروعات أيضاً تنفيذ الطريق الذي يربط طريق الرياض / الدمام السريع بطريق أبوحدرية / الدمام وطريق الدمام / الجبيل بطول 61 كلم مع إنشاء تقاطع على طريق الدمام / أبوحدرية وتحسين التقاطع الواقع على طريق الرياض / الدمام السريع، بالإضافة إلى إنشاء عدد 5 معابر سفلية وعدد 4 مواقف جانبية، وتكمن أهمية هذا المشروع في تقليل الازدحام المروري داخل مدينة الدمام، وأيضا على طريق الدمام / أبوحدرية، كما سيسهم مستقبلا بربط مدينة الجبيل الصناعية مباشرة بمدينة الرياض وتسهيل حركة التبادل التجاري مع دول الخليج العربي وذلك مرورا بطريق الظهران / العقير / سلوى من خلال عدد من مشاريع الجاري تنفيذها حاليا، وتنفيذ تقاطع طريق الملك فيصل (الدائري) مع طريق الملك خالد بمنطقة تبوك، الذي نتج عنه تخفيف للاختناق والازدحام المروري في ميدان السنابل بحيث تصبح الحركة حرة على طريق الملك فيصل (الدائري)، وتنفيذ تقاطع طريق تبوك / ضباء مع طريق تبوك / شرما عند نقطة الالتقاء فيما بينهما وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية حيث كان في السابق تقاطعا سطحياً فقط، وتنفيذ جسر وادي تريم على الطريق الساحلي بعدد 3 مسارات بمنطقة تبوك، وتنفيذ ازدواج بطول 3 كم على طريق الرياض / الرين / بيشة وربطه بتقاطع علوي مع طريق بيشة / خميس مشيط وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي طريق بيشة / خميس مشيط، وتنفيذ مشروع تقاطعين وطرق ربط حاضرة حائل مع طريق القصيم / حائل / الجوف، الذي أسهم في نقل الحركة من وإلى مدينة حائل عبر التقاطعات المنفذة على الطريق والتأكيد على مناسبة الخطط المستقبلية والتوسعية لنطاق التنمية في مدينة حائل.

كما شملت أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة النقل تنفيذ تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الهجرة (تقاطع مدينة الحجاج)، وذلك بعدد (4) مسارات لكل اتجاه وبعدد (3) مسارات لطرق الخدمة لتخفيف الكثافة المرورية في مواسم الحج والعمرة، كون أن الطريق يعتبر المدخل الرئيسي للمدينة المنورة للقادمين من مكة المكرمة، وتنفيذ طريق الملك عبد الله بمدينة بريدة باتجاه الشمال المؤدي إلى طريق القصيم / حائل القديم، وتنفيذ مشروع ازدواج طريق نجران / شرورة / الوديعة (الخضراء/شرورة) المرحلة الخامسة بطول 32,25 كلم حيث يعد هذا الطريق من الطرق الاستراتيجية بمنطقة نجران كونه يربط المنطقة بدولة اليمن عن طريق منفذ الوديعة، وتطوير التقاطع العلوي القائم على طريق الطائف – الرياض السريع، إضافة إلى استكمال تطوير وصلة الطريق المؤدي إلى سوق عكاظ التاريخي من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بعرض 3 مسارات لكل اتجاه، وصولاً للربط مع الطريق الجديد الجاري تنفيذه، المؤدي إلى مطار الطائف الجديد.

وتعمل الوزارة على العديد من المشاريع التي تهدف لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق ومن هذه المشاريع، تفعيل عدادات الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والمزدوجة والفرعية وذلك لقياس حجم الحركة المرورية وتحديد سرعة المركبات على الطرق والبالغ عددها 166 عداد، تركيب وتشغيل عدد 86 شاشة إلكترونية خاصة بنظام النقل الذكي مدمجاً تحتوي على 151 كاميرا مراقبة وعدد 65 جهاز لحساب زمن الرحلات آلياً، مع إنشاء غرفة تحكم رئيسية في مقر الوزارة وغرف تحكم أخرى فرعية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لتوجيه قائدي المركبات بما يستجد على الطرق مع عرض معلومات ونصائح لمرتادي الطريق لرفع مستوى السلامة على الطرق، إنارة عدد من الطرق الرئيسية والثانوية في مختلف مناطق المملكة بإجمالي أطوال بلغت 155 كلم، إصلاح وإعادة تأهيل ومعالجة وتنفيذ اعمال الصيانة الوقائية لطرق قائمة بمختلف انواعها لما يمثل قرابة 20 % من إجمالي اطوال شبكة الطرق، مع تنفيذ جميع وسائل السلامة اللازمة، اعتماد برنامج E-Quality لمراقبة وضمان جودة المشاريع المنفذة وتيسير وتسهيل عملية الاستلام، فحص وتقييم وتحديد الحالة الفنية والإنشائية لعدد (2691) جسراً في مختلف مناطق المملكة، وتحديد طرق الاصلاح والمعالجة المثلى، تحديد عدد من النقاط السوداء وفقاً لبرنامج الحوادث في مختلف الطرق بالمملكة، والرفع من مستوى السلامة المرورية في تلك النقاط.