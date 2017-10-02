 الدفاع المدني بالرياض يغلق «5» مواقع بنائية مخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني بالرياض يغلق «5» مواقع بنائية مخالفة

الدفاع المدني بالرياض يغلق «5» مواقع بنائية مخالفة
المناطق_الرياض

بلغت عدد المواقع التي أغلقها مؤقتاً مدني الرياض 5 مواقع وذلك في إطار حملة السلامه للمباني العالية التي اطلقتها الاسبوع الماضي الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض والتي تهدف الى أعمال الكشف على جميع الأبراج والمباني العاليه بمدينة الرياض ما بين مباني قائمة أو تحت الانشاء، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق .

الحمله التي شملت حتى الان 31 موقع رصدت في بعضها عدد من المخالفات وتم التعامل معها وفق اللائحة المنظمة لذلك.

 والزمت الحملة المقاولين وشركات السلامة ضمن المباني تحت الإنشاء بعدد من المواقع على تطبيق قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الانشاءات للمباني (تحت الانشاء) وتفعيلها سواء فيما يتعلق في أنظمة السلامة وشروطها المتعلقة بالروافع وأعمال الحفر والسقالات والسلالم واستخدام معدات الوقاية الشخصية، وتفعيل دور المختص بالأعمال.

كما شاركت فرق إطفاء الدفاع المدني في والتدريب ضمن الحمله وذلك لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة فيه كذلك التعرف على الفترة التي تحتاجها فرق الدفاع المدني للوصول ولدخول لهذه المواقع .

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