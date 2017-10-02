 صحة الشرقية توضح حقيقة إرسال جثة فلبيني بالخطأ إلى باكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المملكة تدين حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية البحرين: تفجير ارهابي يسفر عن اصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة أثناء تأمين القوات عزاء الديه نائب أمير جازان يرأس الجلسة الثانية في دورة انعقاده الثالثة الأمير تركي بن هذلول يستقبل نائب وزير التعليم الهلال الأحمر بجازان ردا على المناطق : باشرنا كافة الحالات بحادث صبيا دول خليجية ترفع أسعار الوقود في أكتوبر.. وحساب المواطن يدعم الأسر لمواجهة الارتفاع المتوقع في المملكة الدفاع المدني بنجران يباشر حريق فى أحد المحلات التجارية بشرورة محمد بن زايد يستقبل إماراتية لشجاعتها في إنقاذ حياة سائق آسيوي بعباءتها صحة الشرقية توضح حقيقة إرسال جثة فلبيني بالخطأ إلى باكستان الأزهر يرحب بالمصالحة الفلسطينية.. ويرفض دعوات الانفصال بالعراق ارتفاع عدد قتلى هجوم لاس فيغاس إلى 58 شخصًا وأكثر من 500 جريح مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الخفيفة في المدارس اليمنية

صحة الشرقية توضح حقيقة إرسال جثة فلبيني بالخطأ إلى باكستان

صحة الشرقية توضح حقيقة إرسال جثة فلبيني بالخطأ إلى باكستان
المناطق_الدمام
إشارة إلى مانشر في إحدى الصحف الإلكترونية وتم تداوله بشأن ( إرسال جثة فلبيني من الدمام بالخطأ إلى باكستان ) فإن وزارة الصحة بالشرقية ترغب بتوضيح ما يلي :
وجه مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية للتحقق والتحقيق فور وقوع الخطأ والعلم به في حينه منذ يوم أمس لمعرفة ملابسات ترحيل جثة متوفى بالخطأ ، حيث كشفت نتائج التحقيقات الأوليه في واقعة الخطأ المذكور أن جثة (الباكستاني) المعنية 22 عاماً أحضرت بخطاب من الجهة الأمنية المختصة جراء حادث مروري ، وبعد استكمال إجراءات تحنيط الجثة بهدف ترحيلها حضر الكفيل حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها ليتم إنهاء إجراءات ترحيلها لموطنها وتعرف على جثة أخرى مقراً بموجب إقرار خطي من قبله أنها هي المعنية ، وقد تم ترحيلها وفقاً لهذا الإجراء المتبع .
كما يجدر التوضيح أنه جرى اللازم باستعادة الجثة المرحلة بالخطأ وهي (لبنغلاديشي) وليست لفلبيني حسبما ذكر، وتزامناً مع ذلك رحلت جثة الباكستاني المعنية إلى موطنها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>