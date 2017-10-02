صحة الشرقية توضح حقيقة إرسال جثة فلبيني بالخطأ إلى باكستان

إشارة إلى مانشر في إحدى الصحف الإلكترونية وتم تداوله بشأن ( إرسال جثة فلبيني من الدمام بالخطأ إلى باكستان ) فإن وزارة الصحة بالشرقية ترغب بتوضيح ما يلي :

وجه مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية للتحقق والتحقيق فور وقوع الخطأ والعلم به في حينه منذ يوم أمس لمعرفة ملابسات ترحيل جثة متوفى بالخطأ ، حيث كشفت نتائج التحقيقات الأوليه في واقعة الخطأ المذكور أن جثة (الباكستاني) المعنية 22 عاماً أحضرت بخطاب من الجهة الأمنية المختصة جراء حادث مروري ، وبعد استكمال إجراءات تحنيط الجثة بهدف ترحيلها حضر الكفيل حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها ليتم إنهاء إجراءات ترحيلها لموطنها وتعرف على جثة أخرى مقراً بموجب إقرار خطي من قبله أنها هي المعنية ، وقد تم ترحيلها وفقاً لهذا الإجراء المتبع .

كما يجدر التوضيح أنه جرى اللازم باستعادة الجثة المرحلة بالخطأ وهي (لبنغلاديشي) وليست لفلبيني حسبما ذكر، وتزامناً مع ذلك رحلت جثة الباكستاني المعنية إلى موطنها