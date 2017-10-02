 الأزهر يرحب بالمصالحة الفلسطينية.. ويرفض دعوات الانفصال بالعراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأزهر يرحب بالمصالحة الفلسطينية.. ويرفض دعوات الانفصال بالعراق

الأزهر يرحب بالمصالحة الفلسطينية.. ويرفض دعوات الانفصال بالعراق
المناطق_وكالات

رحب الأزهر بالخطوات التي اتخذها الفلسطينيون نحو المصالحة الوطنية، وهو ما تُوج اليوم بوصول رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وشدد الأزهر في بيان له اليوم على وقوفه إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل استعادة أرضهم المحتلة وإقامة دولتهم المنشودة، وعاصمتها القدس الشريف، داعياً الفلسطينيين كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف.
وثمن الدور البالغ الأهمية الذي قامت به مصر من أجل إتمام المصالحة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى أكد الأزهر رفضه للدعوات المتزايدة لانفصال المناطق الشمالية من العراق وحرصه على وحدة الأراضي العراقية.
وقال الأزهر، في بيان له اليوم، إن دعوات الانفصال والتقسيم وما تم من إجراء استفتاء على الانفصال كان محل رفض دولي وعربي على وجه الخصوص، مشددًا على أن مثل هذه الدعوات تؤدي إلى زيادة فرقة الأمة العربية والإسلامية بما يحقق المخططات الاستعمارية بتقسيم دولها على أسس طائفية وعرقية.
وأعرب عن أسفه لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من رفع أعلام الكيان الصهيوني ومشاركته في احتفالات الانفصال وهو ما يؤكد الحقيقة الثابتة بأن هناك أيادي خفية أصبحت تلعب على المكشوف وراء هذا المشروع الانفصالي.

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