محمد بن زايد يستقبل إماراتية لشجاعتها في إنقاذ حياة سائق آسيوي بعباءتها

استقبل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اليوم الإثنين، جواهر سيف الكميتي لشجاعتها وموقفها الإنساني في إنقاذ حياة سائق آسيوي اندلعت النيران بسيارته في إمارة رأس الخيمة.

وساهمت شجاعة الفتاة الكميتي الأسبوع الماضي حسبما نقلت صحيفة البيان الإماراتية بإنقاذ حياة سائق آسيوي اشتعلت النيران في جسده بعد حادث تصادم بين شاحنتين.

وقال السائق في وقت سابق، إن النيران “اشتعلت بملابسي وأسرعت بالخروج من الشاحنة محاولاً إطفاءها، وأثناء ذلك فوجئت بامرأة تخمد النيران بعباءتها ثم تغطيني بها، ثم غادرت بعد أن تأكدت من إخماد النيران التي داهمت جسدي”.

وأضاف قائلا ”أعتقد أنها مواطنة، وتم نقلي إلى المستشفى ملفوفاً بعباءة المرأة التي كان وجودها في مكان الحادث السبب في إنقاذ حياتي”.

وكانت النيران قد اندلعت في مقصورة السائق قبل أن تنتقل إلى ملابسه، وقد تمكن من الخروج من الشاحنة بشكل سريع، وفي هذه الأثناء كانت المرأة تقود مركبتها، وتوقفت في مكان الحادث، وخلعت عباءتها وأطفأت النيران المشتعلة في ملابسه، ثم غادرت المكان، وشاهدها أحد المواطنين، الذي كان موجوداً في الموقع، وأبلغ رجال الشرطة عن دورها البطولي.