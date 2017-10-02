الدفاع المدني بنجران يباشر حريق فى أحد المحلات التجارية بشرورة

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالخالق علي القحطاني. أن غرفة التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة شرورة تلقت صباح هذا اليوم الاثنين بلاغاً عن حريق بأحد المحلات التجارية بحي السوق.

وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن حريق في مستودع تبلغ مساحته تقريباً ٨م٢ داخل المحل التجاري، نتج عنه احتراق كامل للمستودع وتضرر المحل الرئيسي بكميات الدخان الناتجة عن الحريق.

وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره ولم ينتج عنه وفيات او اصابات ولله الحمد.

وسلم الموقع لجهة الإختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.