الهلال الأحمر بجازان ردا على المناطق : باشرنا كافة الحالات بحادث صبيا

تعقيبا على مانشر يوم أمس الأحد الموافق ١٤٣٩/١/١١ في جوال منطقة جازان بصحيفة المناطق من استياء عدد من المواطنين من نقص الكادر البشري الإسعافي وكذلك سيارات الإسعاف بعد حصول حادث مروري وقع صباح الْيَوْمَ الأحد راح ضحيته وفاة وست إصابات حسب ماذكر .

في الخبر حيث ان غرفة العمليات تلقت عند الساعة .بلاغا أوليا مفاده عن وجود حادث تصادم وان في الموقع (٤)

وعليه وحسب المتبع في مثل هذه الحالات ان تكون سيارتي إسعاف كافيه لمباشرة الحادث وبعد وصول اول فرقه اسعافيه تبين بأن عدد المصابين ٦حالات في موقع الحادث كانت احداها متوفاة في الموقع قبل وصول الفرق وقد تنوعت الاصابات مابين متوسطه الى حرجه مما استدعى ان تطلب هاذي الفرق دعما لمباشرة الحالات المتبقيه فتم توجيه فرقتين اسعافيتين اخرى لمساندة الفرق المتواجدة في الموقع وتعاملت الفرقتين المباشره الحادث لتقديم الخدمة الاسعافيه وفرز الحالات ونقل حالتين الى اقرب مستشفى وحين وصول الفرقتين المساندتين تم تقديم الخدمة الاسعافيه للحالات وتم نقل الحالات الاخرى مع احدى الفرق ونقلت الفرقة الاسعافيه الثانية حالة الوفاة حيث كان مجمل مانقلته الفرق الأربع خمس إصابات وحالة وفاة واحده جميع الحالات نقلت الى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج .

وكل ماتم توضيحه مثبت بالتسجيل في غرفة العمليات وموثق حسب نظام الهيئة في التعامل في مثل هذا الحالات وهيئة الهلال الأحمر السعودي لا تألو جهدا في تقديم الخدمة الاسعافيه للمواطن والمقيم أين ما احتاج لها بتوجيه من قادة حكومتنا الرشيده التي حرصت على توفير الكوادر الطبيه وأسطول من سيارات الإسعاف التي تقدم الخدمة الاسعافيه من خلال مراكزها الاسعافيه في كل منطقة من مناطق مملكتنا وفرع منطقة جازان ضمن فروع عده يقدم خدماته الاسعافيه لمواطني ومقيمي المنطقة من خلال ١٩ مركز إسعافي تم توزيعها جغرافيا في المحافظات وعلى الطرق الطويلة .

حيث تقدم هذه المراكز الخدمة الاسعافيه على مدار ٢٤ ساعه وان حصل بعض القصور في سرعة وصول الفرق الى مواقع الحوادث أو مباشرة الحالات الاخرى فهو يرجع الى أسباب اخرى وليس في عمل الهيئة .