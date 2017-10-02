 الهلال الأحمر بجازان ردا على المناطق : باشرنا كافة الحالات بحادث صبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الهلال الأحمر بجازان ردا على المناطق : باشرنا كافة الحالات بحادث صبيا دول خليجية ترفع أسعار الوقود في أكتوبر.. وحساب المواطن يدعم الأسر لمواجهة الارتفاع المتوقع في المملكة الدفاع المدني بنجران يباشر حريق فى أحد المحلات التجارية بشرورة محمد بن زايد يستقبل إماراتية لشجاعتها في إنقاذ حياة سائق آسيوي بعباءتها صحة الشرقية توضح حقيقة إرسال جثة فلبيني بالخطأ إلى باكستان الأزهر يرحب بالمصالحة الفلسطينية.. ويرفض دعوات الانفصال بالعراق ارتفاع عدد قتلى هجوم لاس فيغاس إلى 58 شخصًا وأكثر من 500 جريح مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الخفيفة في المدارس اليمنية الدفاع المدني بالرياض يغلق «5» مواقع بنائية مخالفة التعليم: صدور قرار بتعيين «53» خريجةً وقراراً اخر بتعيين «3713» خريجاً «النقل» تنفّذ مشروعات حيويّة في مختلف مناطق المملكة بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال خلال 2017 العمري: إنجازات التايكوندو السعودية ستتواصل دوليا

الهلال الأحمر بجازان ردا على المناطق : باشرنا كافة الحالات بحادث صبيا

الهلال الأحمر بجازان ردا على المناطق : باشرنا كافة الحالات بحادث صبيا
المناطق_جازان
تعقيبا على مانشر يوم أمس الأحد الموافق ١٤٣٩/١/١١ في جوال منطقة جازان بصحيفة المناطق من استياء عدد من المواطنين من نقص الكادر البشري الإسعافي وكذلك سيارات الإسعاف بعد حصول حادث مروري وقع صباح الْيَوْمَ الأحد راح ضحيته وفاة وست إصابات حسب ماذكر .
في الخبر حيث ان غرفة العمليات تلقت عند الساعة .بلاغا أوليا مفاده عن وجود حادث تصادم وان في الموقع (٤)
وعليه وحسب المتبع في مثل هذه الحالات ان تكون سيارتي إسعاف  كافيه لمباشرة الحادث وبعد وصول اول فرقه اسعافيه تبين بأن عدد المصابين ٦حالات في موقع الحادث كانت احداها متوفاة في الموقع قبل وصول الفرق  وقد تنوعت الاصابات مابين متوسطه الى حرجه مما استدعى ان تطلب هاذي الفرق دعما لمباشرة الحالات المتبقيه فتم توجيه فرقتين اسعافيتين اخرى لمساندة الفرق المتواجدة في الموقع وتعاملت الفرقتين المباشره الحادث لتقديم الخدمة الاسعافيه وفرز الحالات ونقل حالتين الى اقرب مستشفى وحين وصول الفرقتين المساندتين تم تقديم الخدمة الاسعافيه للحالات وتم نقل الحالات الاخرى مع احدى الفرق ونقلت الفرقة الاسعافيه الثانية حالة الوفاة حيث كان مجمل مانقلته الفرق الأربع خمس إصابات وحالة وفاة واحده جميع  الحالات نقلت الى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج .
وكل ماتم توضيحه مثبت بالتسجيل في غرفة العمليات وموثق حسب نظام الهيئة في التعامل في مثل هذا الحالات وهيئة الهلال الأحمر السعودي لا تألو جهدا في تقديم الخدمة الاسعافيه للمواطن والمقيم  أين ما احتاج لها بتوجيه من قادة حكومتنا الرشيده التي حرصت على توفير الكوادر الطبيه وأسطول من سيارات الإسعاف التي تقدم الخدمة الاسعافيه من خلال مراكزها الاسعافيه في كل منطقة من مناطق مملكتنا وفرع منطقة جازان ضمن فروع عده يقدم خدماته الاسعافيه لمواطني ومقيمي المنطقة من خلال ١٩ مركز إسعافي تم توزيعها جغرافيا في المحافظات وعلى الطرق الطويلة  .
حيث تقدم هذه المراكز الخدمة الاسعافيه على مدار ٢٤ ساعه وان حصل بعض القصور في سرعة وصول الفرق الى مواقع الحوادث أو مباشرة الحالات الاخرى  فهو يرجع الى أسباب اخرى وليس في عمل الهيئة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>