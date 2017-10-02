نائب أمير جازان يرأس الجلسة الثانية في دورة انعقاده الثالثة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة اليوم, الجلسة الثانية لمجلس المنطقة في دورة انعقاده الثالثة للعام المالي الحالي, وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الإمارة.

وأوضح وكيل أمارة منطقة جازان للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة أن سمو نائب أمير منطقة جازان استهل الاجتماع بكلمة أكد فيها حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة , وتوجيهات سموه الدائمة بالعمل الجاد والمخلص لتوفير كل ما يحتاجه الموطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة إنفاذاً لتوجيات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات , سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير ورفع الوطن , وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وبين زعلة في ختام تصريحه أن سموه ناقش وأعضاء المجلس كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها استعراض المحاضر المقدمة من لجان الخدمات والمرافق العامة والتنمية الاقتصادية والتعليم والثقافة المنبثقة عن المجلس , إلى جانب بحث العديد من الموضوعات والمقترحات والآراء التي تقدم بها الحضور وفي شتى المجلات التي تهم عمل المجلس واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.