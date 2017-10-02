مجلس الوزراء الكويتي يشيد بقرار قيادة المرأة السعودية للسيارة

أشاد مجلس الوزراء بدولة الكويت بالأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء ، واصفًا ذلك بالقرار التاريخي .

وعبر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية بدولة الكويت عن بالغ الارتياح لما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من نهضة تنموية بارزة وإنجازات متميزة شملت مختلف المجالات وأصبحت محل تقدير وإعجاب عالمي .