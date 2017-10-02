 هكذا انتهى نقاش بين موظفين بـ “الواتساب” عن “عنصرية الزواج” في حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هكذا انتهى نقاش بين موظفين بـ “الواتساب” عن “عنصرية الزواج” في حائل الجوازات: فرض غرامة 100 ألف ريال على الوافدين.. في هذه الحالة! مصر تعلن سداد 16.8 مليار دولار من الديون والالتزامات أمريكا تشكك في إعلان “داعش” مسئوليته عن حادث لاس فيغاس مجلس الوزراء الكويتي يشيد بقرار قيادة المرأة السعودية للسيارة ترامب: مذبحة لاس فيغاس «عمل من الشر الخالص» متحدث الإسكان: لا صحة لإيقاف رسوم الأراضي البيضاء المملكة تدين حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية البحرين: تفجير ارهابي يسفر عن اصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة أثناء تأمين القوات عزاء الديه نائب أمير جازان يرأس الجلسة الثانية في دورة انعقاده الثالثة الأمير تركي بن هذلول يستقبل نائب وزير التعليم الهلال الأحمر بجازان ردا على المناطق : باشرنا كافة الحالات بحادث صبيا

هكذا انتهى نقاش بين موظفين بـ “الواتساب” عن “عنصرية الزواج” في حائل

هكذا انتهى نقاش بين موظفين بـ “الواتساب” عن “عنصرية الزواج” في حائل
المناطق_حائل

تسبب نقاش حاد حول “عنصرية الزواج” داخل قروب “واتساب” خاص بالعمل، بتوقيف موظفان حكوميان بمدينة حائل، بعد تطور النقاش لخلاف دفع أحدهما لإشهار السلاح على الآخر.

وأوضح مصدر أمني بمنطقة حائل وفقاً لموقع “عين اليوم” أن شرطة حائل أوقفت الشخصين اللذين يعملان في جهة حكومية بعدما دار بينهما نقاش حاد داخل قروب العمل في “الواتساب” قبل أن يتطور إلى خلاف، مبينا أن أحدهما غضب وطلب مقابلة الآخر على رغم أنهما كانا في فترة العمل الرسمي، قبل أن يشهر السلاح عليه دون إطلاق نار أو وقوع إصابات، مشيرا الى أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، وجرى إيقافهما في مركز شرطة العزيزية تمهيدا لمحاكمتهما.

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