 الجوازات: فرض غرامة 100 ألف ريال على الوافدين.. في هذه الحالة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجوازات: فرض غرامة 100 ألف ريال على الوافدين.. في هذه الحالة!

الجوازات: فرض غرامة 100 ألف ريال على الوافدين.. في هذه الحالة!
المناطق_الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات تطبيق عدة عقوبات على الوافدين المخالفين المتأخرين عن المغادرة بعد إنهاء إجراءات سفرهم وانتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم .
وكتبت المديرية “اليوم “عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الوافد المخالف المتأخر عن المغادرة بعد إنهاء إجراءات سفره وانتهت مدة التأشيرة الممنوحة له سيتم إيقاف سجله وتطبق بحقه العقوبات والرسوم والغرامات المترتبة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحوّل بصمته إلى “مرحّل”.وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأشارت المديرية إلى أنه يضاف إلى عقوبتي السجن والترحيل غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، في حال تم تطبيق العقوبة للمرة الثالثة، حيث تكون في المرة الأولى 15 ألف ريال، وفي المرة الثانية 25 ألف ريال.

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