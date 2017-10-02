 مدير عام حرس الحدود ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي محمد ولي حكمي.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير عام حرس الحدود ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي محمد ولي حكمي..

مدير عام حرس الحدود ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي محمد ولي حكمي..
المناطق_أمل بهكلي
نقل مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي عصر اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي لذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن ولي حكمي الذي استشهد بالحد الجنوبي وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الدين والوطن.
وقدم مدير عام حرس الحدود خلال زيارته لذوي الشهيد في منزلهم في قرية المضايا التابعة لمركز المضايا ، يرافقه قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا العتيبي وعدد من مدراء الإداراة وقادة القطاعات والضباط .
سائلا الله تعالى أن يتقبله برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدأ أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه المواقف عن أداء واجبهم بل ستزيدهم إصرار وعزيمة على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي .
وأعرب ذوو الشهيد من جانبهم عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية  تعازيهم ومواساتهم واهتمامهم التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي .

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