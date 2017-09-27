 الشيخ: يحق للأندية تأجيل مبارياتها إذا اختير منها «لاعب» للمنتخب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الشيخ: يحق للأندية تأجيل مبارياتها إذا اختير منها «لاعب» للمنتخب

الشيخ: يحق للأندية تأجيل مبارياتها إذا اختير منها «لاعب» للمنتخب
المناطق_الرياض

أوضح محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأندية بجميع درجاتها يحق لها تأجيل مبارياتها إذا أخذ منها أي لاعب للمنتخب خارج أيام الفيفا.

وقال الشيخ: “المبرر القانوني لأخذ اللاعب للمنتخب هو يكون ضمن أيام الفيفا، وبما أن الاتحاد السعودي يطبق الاحترافية والمسابقات تعتمد على الاحترافية وأن اللاعب يذهب مع منتخب بلاده في أيام الفيفا فإذا أخذ خارج أيام الفيفا والمسابقات تعمل فلا بد من مراعاة ظرف هذا النادي”.

يذكر أن الاتحاد السعودي قام بتأجيل مباراة النجوم والوحدة يوم غد ضمن مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد، وذلك بسبب استدعاء لاعب الوحدة للمنتخب الأولمبي.

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