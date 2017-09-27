وصول 770772 حاجاً إلى المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة, القادمين خلال موسم ما بعد الحج 770772 حاجاً, وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن 8 حجاج قدموا للمدينة المنورة اليوم, فيما غادرها في اليوم ذاته 19385 حاجاً متوجهين إلى بُلدانهم, في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 719692 حاجاً.

وبينت الإحصائية أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم, بلغ 50941 حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج في ذات اليوم من العام الماضي 28970 حاجاً.