أمير جازان يعزي أسرة الشهيد الجندي محمد حكمي..

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، التعازي والمواساة ، لذوي الشهيد الجندي محمد بن ولي حكمي ، أحد منسوبي حرس الحدود ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين , بالحد الجنوبي . وأعرب سموه في برقية وجهها لأسرة الشهيد عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله ـ. كما عبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الجندي حكمي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .