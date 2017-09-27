 أمير جازان يعزي أسرة الشهيد الجندي محمد حكمي.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان يعزي أسرة الشهيد الجندي محمد حكمي..

أمير جازان يعزي أسرة الشهيد الجندي محمد حكمي..
المناطق_أمل بهكلي

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، التعازي والمواساة ، لذوي الشهيد الجندي محمد بن ولي حكمي ، أحد منسوبي حرس الحدود ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين , بالحد الجنوبي . وأعرب سموه في برقية وجهها لأسرة الشهيد عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله ـ. كما عبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الجندي حكمي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

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