الأمير محمد بن ناصر يعزي ذوي الشهيد “مسرحي”

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، التعازي والمواساة ، لذوي الشهيد الجندي عبده بن محمد مسرحي ، أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين بالحد الجنوبي . وأعرب سموه في برقية وجهها لوالد وأسرة الشهيد عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله -. وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الجندي مسرحي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .