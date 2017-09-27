أمير منطقة جازان يتفقد غداً محافظة المسارحة..

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة غدا، بزيارة تفقدية لمحافظة أحد المسارحة يرأس خلالها الجلسة الثالثة لمجلس المنطقة في دورة انعقاده الثالثة للعام المالي الحالي, التي تم تخصيصها لمناقشة الاحتياجات التنموية لمحافظة أحد المسارحة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وأعضاء المجلس. ويُدشن سمو أمير المنطقة خلال الجولة, المرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية بمركز الحكامية ويتفقد عددًا من المشروعات البلدية بالمركز , ويقف سموه على المشروعات المنفذة بمحافظة أحد المسارحة والتي تشمل عدد من الأحياء السكنية والحزام الدائري للمحافظة , ويلتقي مشائخ أحد المسارحة ويشرف أهالي المحافظة. ورحب محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي أحد المسارحة بزيارة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه للمحافظة , مؤكدا الاهتمام والرعاية التي تجدها محافظة الأحد وكافة محافظات المنطقة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة , منوهًا بتخصيص جلسة منطقة جازان لمناقشة الاحتياجات التنموية لمحافظة أحد المسارحة.