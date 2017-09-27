 رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية: طموحات مرتقبة من زيارة الملك لروسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية: طموحات مرتقبة من زيارة الملك لروسيا أمير الكويت يدين الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة البحرينية المنامة تركي آل الشيخ ينهي تكليف مجلس إدارة الاتحاد ويكلف الصنيع بمهام الرئيس هيئة الغذاء تغلق مستودعا طبيا غير مرخص في الرياض أمير منطقة جازان يتفقد غداً محافظة المسارحة.. الأمير محمد بن ناصر يعزي ذوي الشهيد “مسرحي” المهندس سعود الغامدي مديرا لفرع صندوق التنمية العقارية بالدمام أمير جازان يعزي أسرة الشهيد الجندي محمد حكمي.. وصول 770772 حاجاً إلى المدينة المنورة المملكة تُدين التفجير الإرهابي الذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة في البحرين كارينيو: سأعمل من حيث ما انتهى الجابر بدءا من الليلة.. الثقافية السعودية تبث الحفلات الغنائية

رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية: طموحات مرتقبة من زيارة الملك لروسيا

رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية: طموحات مرتقبة من زيارة الملك لروسيا
المناطق_الرياض

أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية بالمجلس، الدكتور فايز الشهري، أن روسيا هي أول دولة في العالم تعترف بالمملكة العربية السعودية، وذلك في عام 1926م.

وأضاف الشهري، في تصريحات إلى شاشة السعودية، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا هي الأولى بصفته ملكًا، موضحًا أن الزيارة مهمة لأهمية روسيا كدولة عظمى لها دور في الملفات الدولية المهمة.

وتابع بقوله: هناك طموحات أمنية واقتصادية وتجارية بين البلدين سيتم العمل عليها خلال الزيارة.

وسيزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، روسيا الاتحادية يوم الخميس المقبل؛ تلبية لدعوة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>