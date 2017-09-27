مقتل وإصابة 5 باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير

لقي باكستاني مصرعه وأصيب أربعة آخرون بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على مناطق باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أن القوات الهندية استخدمت الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون في استهداف مناطق مأهولة بالسكان في قطاعي “بكوارا” و “نيزة بير”، مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل إلى جانب سقوط القتيل والمصابين الأربعة.

وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني ردت على مصدر الهجوم واستهدفت مواقع الجيش الهندي ودمرت اثنين من النقاط الحدودية الهندية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر الإدارة المحلية في الجانب الباكستاني من إقليم كشمير أنه تم إغلاق المدارس في القرى القريبة من الخط الفاصل بسبب عمليات القصف المتكررة من جانب القوات الهندية..