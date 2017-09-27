 برشلونة ينضم للإضراب العام في كتالونيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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برشلونة ينضم للإضراب العام في كتالونيا

برشلونة ينضم للإضراب العام في كتالونيا
المناطق_الرياض

أعلن نادي برشلونة الأسباني أنه سينضم إلى الاضراب العام الذي تمت الدعوة اليه في كتالونيا غدا الثلاثاء، وقال جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة خلال مؤتمر صحفي في كامب نو اليوم الاثنين: “ما رأيناه في البلاد أمس غير مقبول، نحن أبناء كتالونيا لدينا الحق في أن يتم الاستماع لنا، سننضم غدا إلى الإضراب”.

كما أكد نادي إسبانيول وجيرونا التابعان لإقليم كاتالونيا والمنافسان في دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم أنهما سينضمان إلى الإضراب الذي يقام على مدار يوم واحد.

وأوضح بارتوميو لدى سؤاله عن أسباب خوض برشلونة لمباراته أمام لاسب بالماس دون حضور الجماهير “كان يوما صعبا على الجميع في كتالونيا”، وأضاف “لم نستطع تأجيل المباراة لذا قررنا خوضها بدون جمهور”، وتابع: “لقد اتخذنا القرار لأنها الطريقة التي نظهر بها للعالم ما يحدث”.

وأعرب الكثيرون عن غضبهم لإقامة المباراة، وأكد بارتوميو “اليوم قبلت استقالة المديرين كارلس فيلاروبي وخوردي مونس، لقد عارضا قرار إقامة المباراة”، وتابع “باسم النادي أردنا إظهار التضامن مع هؤلاء الذين يدافعون عن الديمقراطية وهؤلاء الذين أصيبوا”.

وذكرت سلطات كتالونيا أن 893 شخصا أصيبوا خلال مواجهات بين معارضين ورجال الشرطة الذين كانوا يحاولون منع إجراء الاستفتاء الشعبي.

وذكر برشلونة عبر حسابه على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي “لن تشارك أي من الفرق المحترفة أو قطاعات الناشئين في برشلونة في التدريبات غدا”.

وانضم العديد من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، وتعرض مدافع الفريق جيرارد بيكيه للاستهجان من قبل مشجعين خلال الحصة التدريبية المفتوحة للمنتخب الأسباني.

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