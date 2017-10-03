 دراسة: تناول القمح يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دراسة: تناول القمح يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

دراسة: تناول القمح يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول القمح الكامل كل يوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 17%.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، وجد الباحثون من جامعة هارفارد، بالتعاون مع الصندوق العالمى لبحوث السرطان، أن الحبوب الكاملة تقلل مخاطر السرطان.

وفي الولايات المتحدة، سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال والنساء، مع ما يقدر بـ 371 حالة تشخيص كل يوم.

ويقدر المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان أن 47% من حالات سرطان القولون فى الولايات المتحدة يمكن الوقاية منها كل عام من خلال تغييرات نمط الحياة الصحية.

وقال الدكتور “إدوارد جيوفانوتشي”، المؤلف الرئيسي للتقرير وأستاذ التغذية وعلم الأوبئة في جامعة هارفارد، إن سرطان القولون والمستقيم هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعا، إلا أن هذا التقرير يدل على أن هناك الكثير من الناس يمكنهم القيام باتباع نظام غائى صحى للحد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

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